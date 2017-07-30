ضبط مخدرات على لوحات قرآنية بالرياض

الرياض ــ البلاد

أحبط رجال جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عمليتين منفصلتين لتهريب نحو 11 الف حبة “كبتاجون” في لوحات تحمل آيات قرآنية وطاولات خشبية.

وتعود تفاصيل العملية الأولي بحسب مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي محمد العقيل الى قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإرسالية وردت عبر إحدى شركات النقل السريع تحتوي على لوحات تحمل آيات قرآنية، وبفحصها تبين وجود طبقة سرية بداخل الحامل الخشبي وبداخله كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (2.832) حبة.

واشار إلى انه في العملية الثانية وصلت إرسالية اخرى عبر إحدى شركات النقل السريع تحتوي على “طاولات خشبية” عثر بداخلها على طبقة سرية تحتوي على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (8.009) حبة، لافتا الى انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

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