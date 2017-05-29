بالصور.. ضبط مصنع لتعبئة مياه زمزم “مغشوشة” بمكة

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أفلحت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة في ضبط مصنع كبير لتعبئة مياه زمزم مغشوشة ومقلدة بحي الجعرانة

وتمكن رجال البحث السري بدوريات الأمن بمكة المكرمة بتوجيه ومتابعة من قائد دوريات الامن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي من رصد ومتابعة تحركات الجناة حتى تم ضبطهم داخل المصنع المخصص لتعبئة مياه زمزم مغشوشة، بطريق الصهوة بحي” الجعرانة ” ووضع الجناة استكرات مياه زمزم المزورة على الجوالين وأعدت تماما للبيع وبكميات كبيرة.

واطاح رجال الأمن بالجناة وسلموا لجهات الاختصاص وهم أربعة وافدين من الجنسية اليمنية يديرون هذا المصنع وتمت مصادرة جميع المياه المغشوشة.