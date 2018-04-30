ضبط مصنع للخمور يديره 4 نيباليين بالشرقية

ألقت فرق الدوريات والطوارئ بالمنطقة الشرقية؛ القبض على أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية، يديرون مصنعاً للخمور .

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، بندر بن عبدالعزيز المبارك، أنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها المعتاد، تم الاشتباه بأحد الأماكن المهجورة التي ترتادها العمالة المخالفة، وبعد التفتيش تم ضبط مصنع للخمور يديره أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية.

وأضاف «المبارك»: يحتوي المصنع على ١٩ برميلاً، بسعة ألف لتر، وثمانية براميل، بسعة ٢٠٠ لتر، وثمانية جالونات، بسعة ٣٠ لترًا، بما مجموعه ٢٠٨٤٠ لترًا من مادة العرق المسكر، جاهزة للترويج.

وتابع قائلاً: عثر على ثمانية براميل، بسعة ألف لتر للتبريد، وثلاثة براميل فارغة، سعة مائة لتر، وأربعة براميل فارغة، بسعة ٦٠٠ لتر، ٢٦١٦ قارورة فارغة جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في صنع هذه السموم، حيث تم عمل محضر بالمضبوطات وتسليمها لشرطة الجبيل.

وأكد «المبارك» أن رجال الإدارة العامة للمجاهدين؛ عازمون على محاربة المفسدين، ورصد مواقعهم والتعامل معهم بكل وقت.