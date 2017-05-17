ضبط مصنع للزيوت المغشوشة جنوب جدة

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جدة- البلاد

تمكنت الدوريات السرية بدوريات الأمن بمحافظة جدة أمس من ضبط مصنع للزيوت المغشوشة بمستودع في جنوب المحافظة ، وضبط 6 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، تورطوا في ممارسة غش الزيوت المحروقة بعد معالجتها وخلطها بمواد أخرى لتغيير لونها وتعبئتها في عبوات شركات معروفة وتوزيعها على المستهلك على أنها جديدة وبأسعار مخفضة عن البضاعة الأصلية .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه تم ضبط كميات من الزيوت بحوزة المتهمين وجرى تحريز المضبوطات،بحضور مندوب وزارة التجارة،مفيداً أنه تم التحفظ على المتهمين لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية من قبل مركز الشرطة المختص، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة.