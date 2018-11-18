محليات

ضبط معمل متكامل لتصنيع الخمور بالقطيف

كتبه adminaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      18 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية أمس الأول معملاً متكاملاً لتصنيع الخمور, وذلك في إحدى المزارع بأبومعن بمحافظة القطيف .

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة بندر المبارك أن المعمل يحتوي ‏على كمية كبيرة من الخمور بلغت 102,072 لترا مصنعة محلياً ومهيأة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها ،

مشيراً إلى أنه تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك وتسليم الموقع وما احتواه من مضبوطات لجهة الإختصاص مؤكداً أن رجال المجاهدين عازمون على الحد من انتشار هذه السموم والقضاء عليها.

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