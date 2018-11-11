ضبط مواطن قتل آخر بسبب “موقف سيارة”

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن قـتـل آخر طعناً بالسكين داخل مطعم في حي الشفا جنوبي العاصمة، إثر خلاف بينهما على موقف للسيارات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت عند تمام الساعة (٥:٤٥) من مساء أمس السبت بلاغاً عن وقوعِ شجارٍ بين مواطِنَين، بأحد المطاعم بحي الشفا جنوب العاصمة الرياض.

وأوضح أن الحادث نتج عنه مـقـتل أحدهما، في الثامنة عشرة من عمره، إثر تلقيه طعنة بسكين، حيث تم القبض على الجاني البالغ من العمر (١٧ عاماً).

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق الجاني أقرّ بقتله للمجني عليه؛ بسبب خلافٍ نشأ بينهما على موقفٍ للسيارات، وجرى إيقافه تمهيداً لإحالة القضية لفرع النيابة العامة.