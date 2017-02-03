ضبط هنديين يهربان ريالات سعودية داخل أصابع موز

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كيرالا ــ وكالات

كشفت سلطات مطار كوزيكود بولاية “كيرالا” الهندية، واقعة غريبة لتهريب ريالات سعودية

وشكت سلطات المطار في اثنين من الركاب المتجهين إلى دبي، فتم توجيه عاملي المطار بتدقيق الفحص على الراكبين، وتحويل حقائبهما من أجل الفحص الإضافي.

وقال موقع “إنديا إكسبريس”، إنه نتيجة للفحص المشدد لحقائب الراكبين تبين أنهما قاما بتفريغ محتويات الموز ووضع العملات داخلها.

وتم لصق الموز بشريط لاصق بطريقة ماكرة لخداع سلطات المطار، وتم إحالتهما للتحقيق بتهم التهريب ومصادرة الأموال.