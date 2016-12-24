ضبط وإتلاف (87) طن روبيان وأسماك منتهية الصلاحية بالدمام

تمكنت بلدية وسط الدمام وبالتعاون مع وزارة التجارة في عملية مشتركة، من ضبط وإتلاف كمية “ضخمة” من الروبيان والأسماك المجمدة المنتهي الصلاحية

وثبت أن تلك الكميات الضخمة كانت معدة للتوزيع محليًا والتصدير خارجيًا

فيما تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ والقيام بالتزوير والتلاعب بصحة الناس.

وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان

في بيان صحافي، ملابسات القضية

وقال: “إن مراقبو إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام وبالتعاون

بين إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية في البلدية وفرع

وزارة التجارة بالدمام تمكنوا من ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة

تتضمن مخالفات صحية كبيرة”

وأشار إلى أنه تم العثور على 87.5 طن من الأسماك والروبيان المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية

والتي كانت معدة للتوزيع داخليًا والتصدير خارجيًا.

وأضاف: أثناء العملية تم ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة

يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة

إضافة إلى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجيًا.

وأبان الصفيان أن الكمية التي تم ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع

بيد أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام

حال دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين

وأكد أنه تم التحفظ على كامل الكمية والعمل لمدة 3 أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام

فيما تم إعداد محاضر الضبط والإتلاف، إضافة إلى إغلاق الموقع الذي تم فيه ضبط الكمية

وتعبئة كامل الكمية في 6 شاحنات كبيرة، والتي تمت تحت المراقبة

ووضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها إلى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكد من إتلافها بالكامل.

وأوضح أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وجه بسرعة الرفع عن المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة

واتخاذ اللازم بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين البلدية، لما ارتكبوه من جريمة خطيرة بحق سلامة وصحة أبناء المجتمع.

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الغبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة

عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة 940

وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة

موكدًا على أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.

وكشف الصفيان أنه يتم حاليا التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة

للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق حسب التواريخ والبار كود والعمل على أخذ عينات عشوائية لجميع

منتجات الشركة في الاسواق تمهيدا لفحصها بمختبرات الامانة المركزية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يذكر أن عملية الضبط تمت بإشراف مباشر من رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي

ومتابعة رئيس إدارة صحة البيئة في البلدية الدكتور سمير بن أحمد الزاير.