ضبط وافد حاول تهريب أكثر من 600 ألف مخبأة بقدميه في مطار الدمام

أحبطت الجهات الأمنية وجمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام، محاولة لتهريب مبلغاً مالياً ضخماً يقدر بـ 603000 ريال، مخبأة في قدمي وافد من الجنسية “الهندية”، وقام بتغطيتها بلبس الجوارب للفت النظر عن طريقته في التهريب وهو في طريقه للصعود الى الطائرة.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة الجمارك العامة عيسى العيسى، أن المباحث العامة قامت بإحالة راكب هندي بحوزته مبلغ وقدره 603000 ريال مخبأة إلى الجمرك، والذي قام باستكمال إجراءات الاستجواب حسب التعليمات، وتم التحفظ على المبلغ ومطالبة صاحب الشأن بتقديم مايثبت مشروعية الأموال.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو، يتضمن عملية الضبط والكشف عن الأموال المخبأة لدى أحد الركاب في المطار، والتي أظهرت كميات كبيرة من المال في قدميه، التي قام بحشوها بفئات مئة وخمسمائة ريال، وتغطيتها للتمويه.