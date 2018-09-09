ضبط وافد ظهر في مقطع فيديو مسيء بجدة

ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وافداً من جنسية عربية ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو مع سيدة في موقع استقبال النزلاء بإحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن فرق التفتيش وقفت ميدانياً على الموقع

بعد تداول مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات

وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين.

وأبان أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة

مبيناً أنه ستتم إحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.