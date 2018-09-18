ضبط وافد يوزع مواد تغذية مجهولة بجدة

أعلنت وزارة الصحة، ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص، ويقوم بتوزيع مواد تغذية مجهولة المصدر، بمدينة جدة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الثلاثاء، أنه وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، تم ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص في منشأة غير مرخصة، ويقوم بتوزيع مواد تغذية صحية مجهولة المصدر، وتمثل خطرًا على سلامة المرضى.

وتابعت، إنه تم إحالة الوافد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مطالبة من المواطنين الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، عن طريق الاتصال على الرقم 937.