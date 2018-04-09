ضبط وكر لتصنيع العرق المُسكر في الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط إثيوبيين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل تورطا في تصنيع وترويج العرق المُسكر .

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين والمطلوبين، فقد تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة من القبض على (إثيوبييّن – في العقد الثالث من العمر) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

وأضاف المتحدث أن أحدهما يدير موقعاً متكاملاً لتصنيع الخمور في أحد الأودية جنوب العاصمة الرياض يحتوي على عدد (١٣) برميلاً سعة (٢٥٠) لتراً مليئة بمادة المسكر ومعدات ومواد تستخدم في التصنيع، بينما ضبط الآخر في كمين محكم بأحد الأحياء وسط العاصمة بحوزته (٧٧) عبوة معدة للترويج مليئة بالمسكر محلي الصنع.

وجرى إتلاف المصنع وتحريز عينة من المضبوطات وإيقافهما، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.