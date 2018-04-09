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ضبط وكر لتصنيع العرق المُسكر في الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / رجب / 1439 هـ       9 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط إثيوبيين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل تورطا في تصنيع وترويج العرق المُسكر .

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين والمطلوبين، فقد تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة من القبض على (إثيوبييّن – في العقد الثالث من العمر) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

وأضاف المتحدث أن أحدهما يدير موقعاً متكاملاً لتصنيع الخمور في أحد الأودية جنوب العاصمة الرياض يحتوي على عدد (١٣) برميلاً سعة (٢٥٠) لتراً مليئة بمادة المسكر ومعدات ومواد تستخدم في التصنيع، بينما ضبط الآخر في كمين محكم بأحد الأحياء وسط العاصمة بحوزته (٧٧) عبوة معدة للترويج مليئة بالمسكر محلي الصنع.

وجرى إتلاف المصنع وتحريز عينة من المضبوطات وإيقافهما، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

ibrahim

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