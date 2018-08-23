ضبط ٣٠٠ ذبيحة تالفة بملحمة بحي الشوقية

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

واصلت بلدية الشوقية الفرعية نشاطها في مراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمطاعم والمحلات التجارية ، و شملت الجولات جميع المحلات في نطاق البلدية .

حيث ضبطت البلدية خلال الجولة ٣٠٠ ذبيحة مجهولة المصدر بأحد محلات الملاحم ، ولوحظ على المحل تدني مستوى النظافة وعدم تقيد العمالة بالاشتراطات الصحية ، و تم اتلاف اللحوم والتخلص منها بالطرق الصحية الآمنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحل .

من جانب آخر قامت الفرق الميدانية بالوقوف على أحد المطاعم ضمن نطاق البلدية للتأكد من توفر الإشتراطات اللازمة ، حيث تم ملاحظة عدم حمل العمالة للشهادات الصحية بالإضافة إلى عدم تقيدهم بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العام ، وجرى اتلاف كمية من البهارات والخضروات محفوظة بطريقة سيئة ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات على المطعم وفق مانصت عليه الأنظمة و اللوائح .

أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي ، مشيراً الى أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية و لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة في مراقبة المحلات والأسواق مؤكدا احكام الرقابة الصحية على المنشئات الغذائية ومشددا على عدم التهاون مع المحلات والمطاعم التي لا تلتزم بمعايير السلامة الغذائية .