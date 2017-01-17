ضبط 1.5 طن تمور مخزنة بطريقة غير صحية

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الدمام – البلاد

ضبطت بلدية محافظة النعيرية مؤخراً، كمية من التمور المخزنة بطريقة غير نظامية في موقع غير مرخص، وغير مهيأ للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة، والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه وردت معلومات تشير إلى وجود عمالة وافدة، تقوم بتخزين تمور غير صالحة في منزل سكني لتوزيعها، حيث جرى ضبط 1.5 طن من التمور المعبأة دون ملصقات،

بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الصناديق الفارغة والملصقات والفواتير التي تستخدم في التعبئة والتوزيع، لافتاً إلى أنه تم تسليم العمالة لشرطة المحافظة لتطبيق النظام بحقهم.ودعـا الصفيان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفة تتعلق بالصحة العامة، من خلال الاتصال على الرقم 940، أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة.