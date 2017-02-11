ضبط 124 مخالفا و130 مطلوبا في الرياض

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الرياض – البلاد

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 130 سعوديا، على خلفية إدراجهم كمطلوبين لعدد من المراكز بالمملكة.

وأوضح الناطق الإعلامي العقيد فواز الميمان، في تصريح صحفي، أن الحملات الأمنية بمحافظة الخرج أسفرت أيضا عن ضبط 124 وافدا لمخالفتهم نظامي الإقامة والعمل، و9 آخرين (من جنسيات متعددة)، مطلوبين لعدد من مراكز الشرط داخل المملكة.

وأشار “الميمان” إلى تسليم المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم, مؤكدا استمرار الحملات الأمنية في جميع محافظات المنطقة بما يكفل الأمن والسكينة العامة.