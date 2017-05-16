ضبط 13 مصنعا للخمور بعسير

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عسير ــ البلاد

تمكنت حملة أمنية موسعة بمنطقة عسير من ضبط 13 مصنعا للخمور، و33 عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر، و٦٩ برميل مسكر، و٣١ حبة كبتاجون.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش، ان الحملة التي نفذتها قوة المهمات والوجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير، القت القبض على (٤) أشخاص من الجنسية الآسيوية متهمين بالترويج لمادة التنباك وبحوزتهم (٣٠) كيسا.

مشيرا ً الى ان الحملة ضبطت ٣١ حزمة قات مخدر، بـ٣ سيارات، والقت القبض على ٨ اشخاص من الجنسية الإفريقية والجنسية الآسيوية درجوا على الترويج للمخدرات والعرق المسكر.

لافتاً الى ان الجهات الامنية بالمنطقة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم بعث الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.