ضبط 13749 مخالفة لقرار توطين المستلزمات النسائية

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 104727جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منذ تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة، وذلك للتحقق من التزامها بالتوطين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 88016 منشأة

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 16711 منشأة

مبيناً أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 13749 مخالفة للقرار

لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 4362 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 7521 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة،

وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1866 مخالفة من إجمالي المخالفات”.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911

أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.