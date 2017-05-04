ضبط 14 ألف شماغ مغشوشة بالرياض

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الرياض ــ البلاد

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار 14 الف شماغ مغشوشة في عدد من المواقع لإحدى الشركات الواقعة بحي الشفاء ” جنوبي مدينة الرياض”.

وقالت الوزارة: ان الشركة المضبوطة تمارس الغش التجاري باستيراد أشمغة وغتر من الصين وتقوم بطباعة إستيكرات وكراتين مزورة وتضع عليها عبارة “صناعة إنجليزية و سويسرية”.

وأغلقت الوزارة المقار المتورطة في هذا العمل، واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.