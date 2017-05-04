العدد 21924 04 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضبط 14 ألف شماغ مغشوشة بالرياض

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ضبط 14 ألف شماغ مغشوشة بالرياض
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الرياض ــ البلاد
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار 14 الف شماغ مغشوشة في عدد من المواقع لإحدى الشركات الواقعة بحي الشفاء ” جنوبي مدينة الرياض”.
وقالت الوزارة: ان الشركة المضبوطة تمارس الغش التجاري باستيراد أشمغة وغتر من الصين وتقوم بطباعة إستيكرات وكراتين مزورة وتضع عليها عبارة “صناعة إنجليزية و سويسرية”.
وأغلقت الوزارة المقار المتورطة في هذا العمل، واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.

التصنيف: الأولى

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