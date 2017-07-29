ضبط 14 مخالفة توطين وعمل بالرياض

البلاد – إبراهيم المدني

ضبط مكتب عمل الرياض في حملة تفتيشية نفذها في حيي البطحاء ومنفوحة بالمشاركة مع شرطة منطقة الرياض ” الضبط الإداري قوة الضبط الميداني ” 9 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على السعوديين، وقَبَض على 3 وافدين مجهولي الهوية تم تسليمهم إلى الجهة ذات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

كما استجاب مفتشو عمل الرياض لـ 20 بلاغاً عبر تطبيق ” معاً للرصد ” وضَبَطَ 5 مخالفات لنظام العمل.

فيما اكتشفت الجولات التفتيشية على محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات بمحافظة المجمعة التزام المنشآت بقرار توطين قطاع الاتصالات .

وتأتي هذه الحملات امتداداً للحملات المتواصلة التي ينفذها عمل الرياض ،وسيتبعها حملات أخرى على كافة القطاعات والأنشطة لضبط سوق العمل والقضاء على كل المخالفات.