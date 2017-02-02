ضبط 155 مخالفًا ومركبات مسروقة بجازان

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ضبط رجال اﻷمن بشرطة محافظة الداير والأجهزة الأمنية المساندة عدد من المخالفين الأفارقة، بالإضافة لضبط مركبة مسروقة تحت التهديد ومجموعة من الأشخاص من الجنسية الإفريقية أيضًا أثناء قيامهم بتعاطي المسكر بإحدى الشقق، وذلك في ثلاث عمليات منفصلة.

وفي العملية اﻷولى تم تنفيذ حملة أمنية ميدانية شملت عددًا من المواقع المشبوهة والوعرة بالمحافظة

ما أسفر عن اﻹطاحة بـ155 مخالفًا من الجنسية اﻹفريقية.

وأما في العملية الثانية فقد تمكن رجال اﻷمن من اﻹطاحة بشاب قام بسرقة مركبة من نوع كامري عقب قيامه بالاعتداء على

صاحبها وتهديده بالسلاح وسرقتها والفرار من الموقع، وفي العملية الثالثة ورود بلاغ عن تحصن مجهولين بإحدى الشقق، والقيام

بأعمال مشبوهة، ليتم تشكيل فريق أمني ومداهمة الشقة، حيث وجد بداخلها 6 أشخاص أفارقة جميعهم في حالة سكر.

واتخذت كافة اﻹجراءات اللازمة بحقهم، وإحالة جميع الأشخاص لجهات الاختصاص.