ضبط 1625018 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 1625018 مخالفاً وترحيل (412381) .

وتفصيلاً فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (1625018) مخالفاً، منهم (1238046) مخالفاً لنظام الإقامة، و(263205) مخالفين لنظام العمل، و(123767) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (27208) أشخاص، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1228) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2457) شخصاً .

كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (620) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (511) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (109) سعوديين.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12465) وافداً مخالفاً، منهم (10745) رجُلاً، و (1720) امرأة .

فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (272244) مخالفاً، وإحالة (227194) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (279576) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (412381) مخالفاً.