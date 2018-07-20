ضبط 1628 متهماً بتهريب وترويج المخدرات

تمكنت الجهات الأمنية المختصة، في إطار تنفيذ مهامها لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الأشهر الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الآخرة) من العام الحالي 1439هـ، من القبض على (1628) متهماً، منهم (604) سعوديين

بالإضافة إلى (1024) متهماً من (41) جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة (33) رجل أمن، ومقتل (10)، وإصابة (21) من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي:

أولاً: (20.417.349) قرصًا من الإمفيتامين (كبتاجون).

ثانياً: (18) طناً، و(197) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر.

ثالثـاً: (6) كيلو، و(528) جرامًا، و(621) مليجرام من الهيروين الخام.

رابعاً: (78) كيلو، و(719) جرامًا، و(205) مليجرام من الهيروين غير النقي.

خامساً: (1) كيلو و(724) جراماً، و(450) مليجرام من الكوكايين المخدر.

سادساً: (32) كيلو و(17) جراماً، و(23) مليجرام من الشبو المخدر.

سابعاً: (19) كيلو، و(506) جرامات، و(260) مليجرام من مادة الأفيون المخدر.

ثامناً: (1.962.044) قرصاً خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

تاسعاً: (439) قطعة سلاح متنوع، و(13.086) طلقة حية متنوعة.

عاشراً: بلغ إجمالي المبالغ النقدية (24.746.443) ريالاً.