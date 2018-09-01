ضبط (1656476) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط (1656476) مخالفاً وترحيل (417810)

وفي التفاصيل فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (1656476) مخالفاً، منهم (1264058) مخالفاً لنظام الإقامة، و (266833) مخالفاً لنظام العمل، و (125585) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (27577) شخصاً، (55 %) منهم يمنيو الجنسية، و(43 %) إثيوبيو الجنسية، و(2 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1291) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2566) شخصاً.

فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (643) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (543) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (100) سعودي.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13932) وافداً مخالفاً، منهم (11578) رجلاً، و (2354) إمرأة.

بينما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (275826) مخالفاً، وإحالة (231908) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (285921) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (417810) مخالفين.