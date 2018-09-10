محليات

ضبط 17 ألف لتر خمور داخل فيلا سكنية بجدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / ذو الحجة / 1439 هـ      10 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أتلفت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة في عملية مداهمة مشتركة مع العمليات الموحدة (البحث الجنائي) بالتنسيق مع شرطة المنطقة كميات من الخمور تجاوزت الـ 17 ألف لتر

وتم ضبط الخمور من قبل الجهات الأمنية داخل فيلا سكنية بحي الحمدانية اتخذها رجل

وامرأة من العمالة الوافدة مقراً لتصنيع وترويج العرق المسكر.

وفور تلقي البلاغ توجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف مدعومة بعمال النظافة والآليات

حيث تبين وجود كميات من الخمر منها ما هو تحت التصنيع وأخرى جاهزة للترويج، وجرى ضبطها وإتلافها في الحال.

ibrahim

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