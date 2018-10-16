ضبط 179 مخالفة لقرار توطين نشاط السيارات والدراجات النارية

كشفت الجولات التفتيشية الميدانية المشتركة لمتابعة قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، عن ضبط 179 مخالفة من خلال 2702 زيارة تفتيشية ميدانية مشتركة للتحقق من قرار التوطين، وذلك منذ بدء تطبيق قرار التوطين مطلع العام الهجري الحالي.

وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 97 مخالفة لقرار التوطين، و82 مخالفة أخرى تم ضبطها

بينما بلغت الإنذارات الموجهة للمنشآت 377 إنذارا، فيما وصلت المنشآت المغلقة 251 منشأة مغلقة.

وسجلت الجولات الميدانية التزام 2307 منشآت بقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 144 منشأة.