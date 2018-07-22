ضبط 18 ألف مخالفة لقرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية

كشفت جولات الفرق التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منذ بداية تطبيق قرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة، عن ضبط 18540 مخالفة لقرار التأنيث، من خلال 156886 زيارة تفتيشية ميدانية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 135134 منشأة بقرار التأنيث
في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 21752 منشأة.
وأشار أبالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 18540 مخالفة للقرار
لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 7266 مخالفة
بينما بلغت مخالفات التأنيث 8822 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة
وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 2452 مخالفة من إجمالي المخالفات”.