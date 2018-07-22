ضبط 18 ألف مخالفة لقرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية

عبر 156 ألف زيارة تفتيشية في المناطق

كشفت جولات الفرق التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منذ بداية تطبيق قرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة، عن ضبط 18540 مخالفة لقرار التأنيث، من خلال 156886 زيارة تفتيشية ميدانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 135134 منشأة بقرار التأنيث

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 21752 منشأة.

وأشار أبالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 18540 مخالفة للقرار

لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 7266 مخالفة

بينما بلغت مخالفات التأنيث 8822 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة

وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 2452 مخالفة من إجمالي المخالفات”.