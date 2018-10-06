ضبط 1849032 مخالفاً إثر حملة «وطن بلا مخالف»

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 1849032 مخالفاً وترحيل 471243

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (1849032) مخالفاً، منهم (1419953) مخالفاً لنظام الإقامة، و (291375) مخالفاً لنظام العمل، و (137704) مخالفين لنظام أمن الحدود.

بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (31183) شخصاً، (54 %) منهم يمنيو الجنسية، و(43 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1458) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2753) شخصاً.

بينما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (706) مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (685) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (21) سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12280) وافداً مخالفاً، منهم (10727) رجُلاً، و (1553) امرأة.

فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (302774) مخالفاً، وإحالة (263025) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (322316) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (471243) مخالفاً.