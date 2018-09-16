ضبط 187 مخالفة ضريبية في المدارس الأهلية ومعاهد التدريب

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 187 مخالفة لضريبة القيمة المضافة خلال حملات ميدانية استهدفت المدارس الأهلية ومعاهد التدريب، ومحلات بيع القرطاسيات، والمكتبات، إضافةً إلى محلات بيع الزي المدرسي، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 1577 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل بالضريبة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة.