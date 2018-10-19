ضبط 1933212 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 1933212 وترحيل (495251) مخالفاً .

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (1933212) مخالفاً، منهم (1489214) مخالفاً لنظام الإقامة، و(302052) مخالفاً لنظام العمل، و(141946) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (32636) شخصاً، (53%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1520) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2829) شخصاً.

بينما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (747) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (723) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (24) سعودياً.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13051) وافداً مخالفاً، منهم (11330) رجُلاً، و (1721) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (315024) مخالفاً، وإحالة (276292) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (337372) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (495251) مخالفاً.