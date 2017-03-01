ضبط 2.4 مليون جهاز ومنتج غير مطابق للمواصفات

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جدة ــ واس

افلح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في ضبط نحو 2.4 مليون جهاز ومنتج غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية ، بفضل الجهود التي بزلها منذ بداية انطلاق الحملات الرقابية منذ عام 1434 هـ (2013م)،

وتأكيداً لجهود البرنامج في تطبيق المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة تم إغلاق 53 مصنعا منها 46 مصنعا متخصصا في العزل الحراري، و 6 في الأجهزة المنزلية، و مصنع إنارة واحد، كما تم إصدار نحو 2526 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود .

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية بإشراف “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها عبر عدد من المبادرات والبرامج المصممة حسب إمكانات وواقع السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية، وكذلك مواصفات العزل الحراري والإطارات والسيارات، ووضع معايير لكفاءة استهلاك الطاقة لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة.

و تتكون منظومة العمل الحكومية من عدد من الجهات الرقابية ذات العلاقة وهي: (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة) كما يتم دعوة جهات أخرى إذا دعت الحاجة مثل دعوة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

وتتولى المنظومة الحكومية مراقبة تطبيق منتجات كفاءة الطاقة والتحقق من التزام المصنع المحلي والمستورد بمتطلبات المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لهذه المنتجات، وتشمل منتجات كفاءة الطاقة التي يقوم البرنامج بمراقبتها: المكيفات المنزلية، الثلاجات والمجمدات، الغسالات، منتجات الإنارة المنزلية، منتجات العزل الحراري، المحركات الكهربائية، بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، والإطارات.