ضبط 200 مخالفة في نشاط الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز

كشفت الجولات التفتيشية الميدانية المشتركة لمتابعة قرار توطين منافذ البيع في نشاط الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، عن ضبط 207 مخالفات من خلال 2111 زيارة تفتيشية، منذ تطبيق القرار مطلع العام الهجري الجاري 1440هـ.

واتضح من خلال الجولات التزام 1586 منشأة بقرار التوطين، فيما بلغ عدد المنشأت الغير ملتزمة بالقرار 255 منشأة، بينما بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها 207 مخالفات منها 178 مخالفة لقرار التوطين، و 29 مخالفة أخرى، في حين وصلت الإنذارات الموجهة للمنشآت 449 إنذارا.

وجاء قرار توطين منافذ البيع في نشاط الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ضمن أربع أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01 / 03 / 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01 / 05 / 1440هـ.