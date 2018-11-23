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ضبط (2135771) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      23 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط (2135771) مخالفاً وترحيل (553466) .

وفي التفاصيل فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (2135771) مخالفاً، منهم (1654552) مخالفاً لنظام الإقامة، و(328559) مخالفاً لنظام العمل، و(152660) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (35905) أشخاص، (52%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1714) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3018) شخصاً.

فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (873) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (834) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعودياً.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13276) وافداً مخالفاً، منهم (11392) رجُلاً، و(1884) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (340072) مخالفاً، وإحالة (306996) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (373122) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (553466) مخالفاً.

ibrahim

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