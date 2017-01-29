ضبط 22 ألف لتر (كلوركس) مغشوش

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الرياض – البلاد

ضبطت فِرق وزارة ‏”التجارة والاستثمار”، كميات كبيرة من سائل الكلوركس المغشوش في الرياض ، بعد أن قادها بلاغ مواطن إلى مداهمة وضَبْط مستودع، تديره عمالة مخالفة، تمارس الغش في السلع؛ من خلال تعبئة المنظفات، وتزوير علاماتها التجارية.

وتقدر الكميات المضبوطة بأكثر من 22 ألف لتر مغشوش،‏ فيما تم إغلاق المستودع بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة الرياض، وإتلاف الكميات المضبوطة، واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.