ضبط 221 مخالفة لتوطين نشاط السيارات والدراجات النارية

كشفت جولات مفتشين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الميدانية المشتركة لمتابعة قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية ، عن ضبط 221 مخالفة من خلال 4,012 زيارة تفتيشية ميدانية مشتركة للتحقق من قرار التوطين، وذلك منذ بدء تطبيق قرار التوطين مطلع العام الهجري الحالي.

وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 125 مخالفة لقرار التوطين، و 96 مخالفة أخرى تم ضبطها

بينما بلغت الإنذارات الموجهة للمنشآت 455 إنذاراً، فيما وصلت المنشآت المغلقة 303 منشأة مغلقة.

وسجلت الجولات الميدانية التزام 3,522 منشآت بقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 187 منشأة.