ضبط 23 ألف عبوة مواد تنظيف مغشوشة

الرياض-البلاد

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أمس، من الإطاحة بوافد من جنسية عربية، يعمل لحسابه الخاص، ويدير معملاً في حي الإسكان جنوب الرياض، استغل لممارسة أعمال الغش، والتقليد لمواد التنظيف المقلدة لعلامات تجارية معروفة، حيث تم ضبط وحجز 23 ألف عبوة من مواد التنظيف، وإغلاق المقر، والقبض على الوافد المتورط، وأربعة من العاملين لديه، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بالنظر لممارسات أعمال الغش والتقليد ووجود شبهة تستر تجاري.

واشتملت المضبوطات على 6 مكائن، ومعدات تستخدم في أعمال التعبئة، و14 خزان مواد كيميائية سائلة سعة 1000 لتر، و2000 عبوة كلوركس معبأة جاهزة للبيع، و4500 عبوة أخرى فارغة جاهزة للتعبئة بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى 16500 عبوة فيري جاهزة للبيع بأحجام مختلفة، و41.500 ملصق مقلد، وكرتون فارغ، وبتفتيش سيارة الوافد المتورط، تم ضبط فواتير توزيع لمؤسسات وهمية، وتفاصيل معلومات المطبعة التي يجري التعامل معها لطباعة وتقليد العلامات التجارية.