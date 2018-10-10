ضبط 2314 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات

كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 2314 مخالفة منذ بداية عام 2018م، منها 1843 مخالفة لقرار التوطين، و 471 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1783 إنذاراً.

ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 54935 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018، أسفرت حتى الآن عن التزام 52607 منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2328 منشأة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.