ضبط 255 متسولاً منذ بداية رمضان

الرياض ــ البلاد

تمكنت دوريات الضبط الميداني، ومكافحة التسول، من ضبط 255 حالة تسول في العاصمة الرياض، منذ بداية شهر رمضان المبارك، منهم 56 رجل و124 امرأة و75 طفلا.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض ان الفرق سلمت السعوديين من المضبوطين إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغير السعوديين إلى اللجنة الأمنية لمكافحة التسول لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

واهاب الناطق بالعموم عدم التعاطف مع هذه الفئات والتبرع لهم باي شكل من الأشكال، لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، والإبلاغ المباشر للجهات المختصة عن أماكن تجمعهم أو بواسطة تطبيق “كلنا أمن”.

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