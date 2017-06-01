ضبط 255 متسولا في الرياض

الرياض – البلاد

تمكنت دوريات الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض بالاشتراك مع دوريات مكافحة التسول من ضبط (255) حالة تسول في العاصمة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك من بينهم (56) رجلاً و (124) امرأه و (75 ) طفلاً .

جرى تسليم السعوديين منهم للجهة المختصة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية , و الغير سعوديين للجنة الأمنية لمكافحة التسول لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

وأهاب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بعدم التعاطف مع هذه الفئات أوالتبرع لها بأي شكل من الأشكال لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، والإبلاغ المباشر للجهات المختصة عن أماكن تجمعهم أو بواسطة تطبيق كلنا أمن للمساهمة في ترسيخ الأمن في وطننا الغالي وإنجاح حملة مقام وزارة الداخلية ” وطن بلا مخالف ” .

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