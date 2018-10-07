ضبط 257 مخالفة توطين بمحلات الأثاث

نفّذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة 2,920 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، وذلك منذ بداية محرم الجاري.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل : “إن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 257 مخالفة على مستوى المملكة، منها 217 مخالفة توطين”.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.