ضبط 2705 مخالفات في الفنادق والوحدات السكنية والمفروشة

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 19638 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي ( الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) بمختلف مناطق المملكة؛ بهدف التحقق من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية العام الجاري

أسفرت عن التزام 17068 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2570 منشأة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2705 مخالفات، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين

منها بلغت 2438 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 267 مخالفة.