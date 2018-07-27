ضبط 3 لصوص سرقوا 215 ألف ريال من منزل وافد

ألقت شرطة محافظة العارضة بمنطقة جازان القبض على عدة وافدين متهمين بسرقة مبلغ مالي كبير من منزل أحد بني جلدتهم.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من وافد يفيد بتعرض منزله للسرقة، حيث استولى الجناة على مبلغ 215 ألف ريال.

وأضافت أنها شكّلت بعد استلام البلاغ فريقاً أمنياً متخصصاً للتحقيق في الجريمة، واشتبه المحققون في ثلاثة وافدين من نفس جنسية المبلِّغ.

ولفتت شرطة المحافظة إلى أن الفريق الأمني رصد تحركات المشتبه بهم وألقى القبض عليهم، واعترفوا بسرقة المبلغ من منزل الوافد بعد تلقيهم مساعدة من ابنه أثناء غياب والده عن المنزل.

وأكدت الشرطة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق الجناة وأشعرت النيابة العامة بالقضية.