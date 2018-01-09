ضبط 3 متهمين اشتركوا في قتل مواطن بالقصيم

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة متهمين -سعوديي الجنسية- بوفاة مواطن في العقد السادس من العمر عُثر عليه ملقى على الأرض ببلدة الشيحية، وقد تعرض لإصاباتٍ عدة أدت لوفاته.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق 21/ 4/ 1439هـ عن العثور على مواطن في العقد السادس من العمر ملقى على الأرض، وقد تعرض لإصاباتٍ عدة أدت لوفاته.

وقال: على الفور جرى انتقال المختصين بمركز الشرطة والنيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لموقع البلاغ ببلدة الشيحية، واستكمال الإجراءات الأولية اللازمة للحادثة.

وأضاف: بحمد الله فقد أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة عن ضبط ثلاثة متهمين -سعوديي الجنسية- بحالةٍ غير طبيعية

وجرى إيداعهم التوقيف وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال اجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.