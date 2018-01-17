ضبط 3 مواطنين أطلقوا أعيرة نارية في الهواء

تمكنت دوريات أمن المحافظة بشرطة الرياض من ضبط ثلاثة مواطنين أطلقوا النار في مناسبة احتفالية، وعرَّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود شرطة منطقة الرياض في مكافحة الظواهر السلبية

والحد من مخاطر انتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات.

وكانت إدارة دوريات أمن المحافظات، ممثلة بشعبة دوريات أمن محافظة عفيف، رصدت من خلال المتابعة المستمرة مركبة بأحد

شوارع المحافظة يستقلها أشخاص تسببوا في إرباك الحركة المرورية واستخدموا المنبهات المزعجة

وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء أثناء توجههم لأحد المناسبات، غير آبهين ومعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات، فقد تم القبض عليهم بعد متابعتهم وهم جميعاً في العقد الثالث، وضبط بحوزتهم سلاح رشاش نوع (كلاشنكوف) ومشط للذخيرة وعدد (٧) أعيرة نارية حية تم تحريزها وتم حجز المركبة.

وجرى إيقافهم بمركز شرطة المحافظة لإحالتهم لدائرة النيابة العامة بحكم الاختصاص.