ضبط 3 مواطنين بحوزتهم أكثر من 3 آلاف حبة كبتاجون

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطنين ، وبحوزتهما أكثر من 3 آلاف حبة من نوع “كبتاجون في مراكز الضبط الأمني على أطراف العاصمة المقدسة.

وأثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركز الضبط الأمني بالشميسي، تم الاشتباه في مركبة بقيادة مواطن وبعد التفتيش عُثر على كيس بلاستيك شفاف مخبأ داخل شنطة السيارة بداخله عدد أكثر من 3 آلاف حبة يشتبه في أن تكون مادة الكبتاجون المخدر.

وجرى إعداد محضر وسلمت الحالة لمخدرات العاصمة بحكم الاختصاص.

وفي السياق ذاته تمكن مركز الضبط الأمني بالكعكية على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة من استيقاف مركبة خصوصي بقيادة مواطن، وبالاشتباه في المذكور تم تفتيش المركبة وعُثر على 78 حبة يحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدر وسلم لجهة الاختصاص.