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ضبط 30 ألف إطار مستعمل

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / محرم / 1440 هـ      16 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أسفرت نتائج الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة على محلات ومستودعات بيع الإطارات عن مصادرة 30 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية، 300 رافعة صغيره تستخدم لرفع السيارات والغش في الإطارات، و60 مكينة تركيب وتعديل ماطور هواء، وإغلاق 25 مستودع مخالف وإتلاف المضبوطات بواسطة إحدى الشركات المتخصصة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ibrahim

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