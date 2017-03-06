ضبط 31 مشجعاً إثر قيامهم بتجاوزات في ملعب الجوهرة
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ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 31 مشجعاً من مشجعي أحد الأندية الرياضية إثر قيامهم ببعض التجاوزات.
وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي أن الجهات الأمنية بشرطة
منطقة مكة المكرمة تمكنت بتاريخ ١٤٣٨/٦/٦من ضبط 31 من مشجعي أحد الأندية الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية
إثر قيامهم ببعض التجاوزات داخل الملعب
وأكد أنه تم تسليمهم لمركز شرطة أبحر؛ تمهيدا لإحالتهم برفقة كامل الأوراق لجهة الإختصاص.
التصنيف: الرياضة
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