ضبط 323 مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة هيئة النقل العام، وعدد من الجهات الحكومية 5296 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.

ودخل قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات” في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب الحالي، والمهن المشمولة بقرار “توطين منافذ تأجير السيارات” هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول والثاني من رجب الحالي، أسفرت عن التزام 4743 منشأة بالقرار، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 196 منشأة، مبينا أن الحملات التفتيشية ضبطت 323 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 183 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 140 مخالفة.

ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.