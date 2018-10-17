محليات

ضبط 3435 كجم عسل مخالف للاشتراطات في جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / صفر / 1440 هـ      17 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية على محال بيع العسل في محافظة جدة، ضبطت خلالها كمية من العسل المخالف للاشتراطات.

وشملت الحملة تفتيش 28 محلًا لبيع العسل، ضبط خلالها أكثر من 3435 كيلوجراماً من العسل مجهولة المصدر، أو تحمل ادعاءات طبية مضللة أو لا تتقيد باشتراطات البطاقة الغذائية.

وحجز مفتشو “الهيئة” كميات العسل المخالفة، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي الرياض، ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يزيد على ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك عقب مباشرتهم أحد المواقع المخالفة، بمشاركة أمانة منطقة الرياض ومكتب العمل والجهات الأمنية.

واتضح أن الموقع عبارة عن حوش بمنطقة خارج العمران ينشط في تربية الدواجن التي يظهر عليها المرض. ويجري استكمال الإجراءات النظامية بخصوص هذه المخالفة، والتخلّص من الدجاج.

ibrahim

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