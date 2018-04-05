ضبط 4 مستوصفات خاصة مخالفة لنظام الإقامة والعمل بالجوف

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف أمس 18 جولة تفتيشية بالتعاون مع قوة الضبط الميداني، استهدفت المستوصفات بمختلف أنشطتها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبد العزيز الرويلي أن الجولات أسفرت

عن ضبط 4 مخالفات لنظام الإقامة والعمل, وجرى تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وبين أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقاً

للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة لتنظيم سوق العمل.

ودعا المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على الهاتف الموحد

لخدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق ” معاً للرصد ” للأجهزة الذكية

مؤكداً أن قسم التفتيش سوف يتعامل مع هذه البلاغات فور وصولها لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.