العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضبط 41 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة

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ضبط 41 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة
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الدمام-حمودالزهراني

كشف تقرير مصلحة الجمارك العامة عن نشاطها للأشهر الثلاثة الأخيرة، عن إيرادات جمركية بلغت (6.8) مليارات ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات (124) مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة (39.5) تسعة وثلاثين مليارا، وخمسمائة مليون ريال.

وكشف التقرير عن إحصائية ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة التي بلغت (41.4) مليون وحدة، بقيمة إجمالية لهذه المواد المضبوطة، بلغت (311.200.831) ثلاثمائة، وأحد عشر مليونا، ومائتي ألف، وثمانمائة وواحدا وثلاثين ريالا.

وبلغت إحصائية الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (19.2) مليون وحدة.

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التصنيف: الأولى

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