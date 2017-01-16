ضبط 41 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

كشف تقرير مصلحة الجمارك العامة عن نشاطها للأشهر الثلاثة الأخيرة، عن إيرادات جمركية بلغت (6.8) مليارات ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات (124) مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة (39.5) تسعة وثلاثين مليارا، وخمسمائة مليون ريال.

وكشف التقرير عن إحصائية ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة التي بلغت (41.4) مليون وحدة، بقيمة إجمالية لهذه المواد المضبوطة، بلغت (311.200.831) ثلاثمائة، وأحد عشر مليونا، ومائتي ألف، وثمانمائة وواحدا وثلاثين ريالا.

وبلغت إحصائية الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (19.2) مليون وحدة.